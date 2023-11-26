В субботу, 25 ноября, при пожаре в двухэтажном жилом доме в Тукумсе погиб человек, сообщили LETA в Государственной пожарно-спасательной службе.

В субботу в 9 часов утра пожарные выехали в Тукумс, где вспыхнул пожар в двухэтажном жилом доме. На месте происшествия выяснилось, что в квартире на втором этаже загорелся диван и предметы домашнего обихода площадью восемь квадратных метров. Пожарные извлекли из горящей квартиры одного человека, который получил был передан медикам. Также на месте пожара был обнаружен погибший.

25 ноября в 6:50 утра в ГПСС поступил звонок в Андрупенскую волость Краславского края, где горело одноэтажное хозяйственное здание площадью 300 квадратных метров. Когда на место прибыли пожарные, здание уже было полностью охвачено пламенем, а крыша провалилась. Пожарным удалось защитить от огня близлежащий жилой дом. Одного человека удалось спасти на месте, еще одного эвакуировали.

26 ноября в 02:59 ночи ГПСС получило информацию о том, что дым идет из квартиры второго этажа пятиэтажного жилого дома на улице Рояс в Лиепае. Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горят кухня площадью 10 квадратных метров и коридор площадью пять квадратных метров. Поскольку дым уже распространился по всему зданию, из верхних квартир с помощью спасательных масок были спасены 22 человека.

За последние сутки в ГПСС поступило 67 вызовов, в том числе 14 - на пожаротушение, 46 - на спасательные работы, а семь вызовов оказались ложными.

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