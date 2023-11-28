Считаю, что люди, подозреваемые в убийстве моего отца Андриса Любки, и их родственники сознательно клевещут на моего отца, рассказывая, будто бы конфликт произошел на почве национальной розни. Их цель — отвлечь внимание от истинных причин убийства. Также, сознательно публично очерняя отца, они откровенно пытаются повлиять на правоохранительные органы и даже на суд.

Я сожалею, что в новостях общественного СМИ на Латвийском телевидении (LTV1) 25 ноября был показан сюжет, в котором жена подозреваемого в убийстве Игоря Хаита и водитель автомобиля, находящийся сейчас в статусе подозреваемого, высказали свое мнение о произошедшем. Семья убитого, получив приглашение от журналистов за день до похорон, от интервью отказалась.

Зная подробности произошедшего, я не хочу сейчас обсуждать их публично. Публично раскрывая детали убийства моего отца, мы помешаем расследованию. Для нашей семьи важно, чтобы преступник понес справедливое наказание.

В то же время хочу подчеркнуть, что на нашем предприятии SIA Lūsēni почти 80% работников составляют русскоязычные, есть и украинцы. Большинство владельцев предприятий, с которыми мы сотрудничаем, — люди русской национальности. В последний путь моего отца провожали люди разных национальностей. В этом специфика нашего региона, где мы десятилетиями работаем и отдыхаем вместе — без ненависти, со взаимным уважением. Поэтому о каком разжигании межнациональной розни моим отцом может идти речь?

Мы ПРОТИВ разжигания межнациональной ненависти за счет трагедии нашей семьи. Мы ПРОТИВ разжигания межнациональной ненависти, когда такими гнусными приемами пытаются оправдать убийство Андриса Любки.

В нашей семье произошла трагедия. В моего отца несколько раз выстрелили на глазах у его жены и внучки.

По словам очевидцев, отец никого не обижал и не унижал. Он ни на кого не нападал и никого не задевал.

Моего отца убили, потому что кому-то не понравилось, как он припарковал машину.

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