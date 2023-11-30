В четверг, 30 ноября, на территории Рижского порта Вецмилгрависе вспыхнул пожар повышенной опасности. В его тушении участвуют 30 спасателей, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).
Сообщение о возгорании на складе на улице Галес поступило в районе 13:00. К тушению привлечены не менее семи специализированных транспортных средств.
На опубликованных очевидцами фотографиях видно, что горящее здание находится на территории порта и над микрорайоном поднимается большое облако дыма.
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