Сотрудники Южно-Латгальского участка Латгальского регионального управления Государственной полиции завершили расследование в рамках уголовного процесса, связанного с похищением и убийством мужчины 1988 года рождения. 17 ноября материалы уголовного процесса были переданы в Прокуратуру Южного Латгале для начала уголовного преследования в отношении трех лиц — мужчин 1985, 1990 и 1986 годов рождения. Об этом порталу Delfi сообщили в Госполиции.

Двум мужчинам предъявлено обвинение в похищении и убийстве человека при отягчающих обстоятельствах, совершенном с особой жестокостью, если оно было совершено группой лиц. Они пока находятся под стражей, а к третьему мужчине применена мера пресечения — передача под надзор полиции и запрет на выезд из страны.

1 марта этого года стражи порядка получили информацию о том, что 16 февраля в Науенской волости Аугшдаугавского края без вести пропал мужчина 1988 года рождения. По подозрению в возможном уголовном преступлении Госполиция начала уголовный процесс и расследование.

Проведя масштабные оперативно-розыскные мероприятия, стражи порядка установили возможную причастность нескольких лиц к исчезновению упомянутого мужчины, в результате чего 17 и 18 апреля в Науенской волости были задержаны несколько человек. В ходе уголовного процесса установлено, что преступления, вероятно, совершили мужчины 1985, 1990 и 1986 годов рождения.

Мужчины похитили упомянутого человека 18 февраля около 16:30 и в течение нескольких дней подвергали его физическому насилию, причинив телесные повреждения, от которых пострадавший скончался. 20 апреля этого года в поле было обнаружено тело мужчины 1988 года рождения с признаками насильственной смерти.

После получения достаточного комплекса доказательств и проведения всех необходимых следственных действий 17 ноября было принято решение о передаче уголовного дела в Прокуратуру Южного Латгале для начала уголовного преследования в отношении трех лиц.

Уголовный процесс квалифицируется по первой части 153-й статьи Уголовного закона, а также по четвертому и десятому пунктам 117-й статьи, то есть убийство при отягчающих обстоятельствах, если оно было совершено лицом, группой лиц и совершено с особой жестокостью.

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