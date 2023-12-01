Предприятие по розничной торговле электротоварами выдает себя за медицинский центр и заманивает людей бесплатными медицинскими процедурами. Купившись на это, человек получил серьезные ожоги ног, о чем и рассказал программе Латвийского телевидения 4. studijа, желая предостеречь других. Об этом пишет портал Lsm.lv.

"Я пошел к ним. Они заполнили карту, в которой написали, что у меня диабет, и начали делать процедуры", — рассказал Агрис. Процедуры, которые предлагает организация "100+Medical", заключались в разогревании тела на камнях.

"Я ей сразу сказал, что не чувствую ног, ступней, и она, наверное, слишком высоко поставила температуру. Я даже не почувствовал, что ноги "подгорели"".

Язвы на ногах Агриса заметила его жена. Агрис позвонил в медцентр, где его заверили, что ожоги пройдут сами собой, нужно лишь набраться терпения. Однако когда кожа вокруг ожогов начала темнеть, мужчина понял, что дела плохи, и обратился к врачу.

Мужчина пролежал в больнице больше трех недель, теперь лечится дома. "Они сказали, что я уже третий пациент с такой проблемой из этого так называемого медцентра ", — сказал Агрис.

В Восточной больнице, где лечился Агрис, не подтверждают и не опровергают его слова. Врачи также не стали объяснять, опасен ли и насколько метод нагрева, используемый в медцентре. Поэтому журналисты отправились в само заведение.

Согревающие коврики за 2000 евро



В тот момент в центре находилось несколько десятков человек, в основном пожилых людей. Некоторые лежали на койках для согревающих процедур, другие слушали лекцию о том, как их здесь будут лечить. Фирма предлагает согревающие коврики с вкраплениями нефритовых камней. Они дорогие, около 2000 евро, но некоторые старики их купили.

Руководитель центра Оксана Миленко рассказала программе, что это сообщество, где здоровые люди заботятся о ближних. Также, по ее словам, во время процедуры камни можно нагревать до 70 градусов — это глубокое прогревание, которое известно и в народной медицине. Конкретно о случае с Агрисом она сказала, что ожог был не опасен и зажил бы "за счет собственной крови".

Медцентр не имеет ничего общего с медициной



13 декабря медицинский центр отметит свою годовщину. За 12 месяцев здесь прошли процедуры не менее 700 человек. "Лечение" проводится в форме демонстрации дорогих устройств с целью побудить людей покупать их. Однако здесь есть один важный нюанс — медицинский центр зарегистрирован как предприятие розничной торговли, поэтому по сути это магазин, где лечением заниматься нельзя.

"Инспекция здравоохранения контролирует деятельность медицинских учреждений и практикующих врачей, а находящееся по конкретному адресу SIA 100+Medical не зарегистрировано в регистре медицинских учреждений, а член его правления не является врачом. Поэтому компания не имеет права оказывать медицинские услуги", — сообщила представитель Инспекции здравоохранения Ивета Балоде.

С точки зрения инспекции, предприятие розничной торговли, называющее себя медицинским центром, вводит людей в заблуждение.

"Если услугу оказывают лица без медицинского образования, это опасно для здоровья, и Инспекция здравоохранения призывает Центр защиты прав потребителей (PTAC) обратить особое внимание на эту фирму".

Представитель PTAC Санита Гертмане согласна, что нужно дать оценку и тому факту, что обычные услуги выдаются за медицинские, и ожогам, которые получил мужчина. До сих пор ни в одно учреждение заявления от пострадавших не поступали. Как только они будут, специалисты оценят, насколько безопасны услуги этой компании для здоровья.

29 ноября представители Инспекции здравоохранения приехали с проверкой в 100+Medical. Поскольку это не медицинское учреждение и даже не продавец медицинского оборудования, а продавец электротоваров, инспекция предписала фирме немедленно прекратить использование медицинской терминологии в своей коммуникации, а также прекратить называть себя медицинским центром.

Поскольку надзор за электротехническими товарами находится в ведении PTAC, Инспекция здравоохранения переслала туда соответствующую информацию.

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