Сотрудники Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) четвертый день подряд продолжают работу в районе Вецмилгрависа, на территории рижского порта, сообщает агентство LETA.

На месте происшествия ведутся работы по разбору конструкций и заливке, чтобы убедиться, что нет тления. Работы по тушению заняли столь много времени из-за того, что пожар возник на складе с пиломатериалами, их требуется вывозить.

Вызов на улицу Галес в Риге поступил в минувший четверг, 30 ноября в 12:47. Там открытым пламенем горел одноэтажный ангар с готовой продукцией общей площадью 720 кв.м.

Работы по тушению пожара затрудняло наличие в ангаре пиломатериалов и угроза распространения огня. На месте происшествия был создан оперативный штаб.

Огонь был локализован около полуночи того же дня, 30 ноября, однако работа службы на месте пожара продолжается еще и 3 декабря.

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