Финансовые мошенники рассылают жителям Латвии поддельные электронные письма, выдавая себя за сотрудников Латвийской ассоциации развития блокчейна (LBAA) и сообщая о фальшивой конвертации платежей.

Первые письма от мошенников стали приходить жителям Латвии в середине ноября, сообщает пресс-служба LBAA.

В общении с гражданами мошенники используют официальный логотип LBAA и фейковый адрес электронной почты lvbaa@outlook.com. Мошенники сообщают о якобы успешной транзакции конвертации криптовалюты, которую необходимо подтвердить. Для этого мошенники создали криптовалютный кошелек, на который просят перевести 0,0065 биткоина, или примерно 210 евро.

"Латвийская ассоциация развития блокчейна не занимается обработкой криптовалютных платежей и никогда не будет просить жителей Латвии платить комиссионные за брокерские или другие услуги", — объясняет член правления LBAA Кристианс Вунге.

"Если вы получили электронное письмо о якобы успешной транзакции с криптовалютой, но вы не совершали транзакцию самостоятельно, то было бы уместно проигнорировать электронное письмо.

В Латвии бывали случаи, когда финансовые мошенники звонили жителям и сообщали о якобы созданном на их имя криптовалютном кошельке, который пытается получить доступ к банковскому счету. В этом случае рекомендуется позвонить в свой банк, чтобы убедиться, что номер банковского счета не попал в руки мошенников", — сказал Вунге.

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