Сотрудники таможенного поста МАПП "Убылинка" (российско-латвийская граница) не разрешили гражданину РФ вывезти 30 000 долларов. Об этом сообщает Северо-Западное таможенное управление РФ.

Как отмечает "Фонтанка.ру", в ходе досмотра в дорожной сумке россиянина нашли 30,3 тысячи долларов. Мужчина пояснил, что он едет приобрести автомобиль. При этом он не подавал пассажирскую таможенную декларацию, а также не сообщал сотрудникам о наличии крупной суммы денег.

Таким образом мужчина более чем в два раза превысил разрешенную к перевозу сумму иностранной валюты без письменного декларирования. Против него возбуждено уголовное дело за незаконное перемещение денежных средств в крупных размерах через таможенную границу Таможенного союза.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram