В аэропорту Меммингена (федеральная земля Бавария) задержан гражданин Сирии с поддельным паспортом: мужчина изменил срок действия своего документа при помощи шариковой ручки.

По данным немецких СМИ, 37-летнего сирийца задержали в минувшую субботу, когда он проходил контроль на рейс до Риги. При посадке на рейс сотрудник аэропорта заметил исправления в паспорте мужчины.

Сотрудники пограничной полиции Меммингена в ходе проверки обнаружили, что срок действия паспорта мужчины уже истек в 2019 году. Однако, по данным полиции, сириец исправил эту дату на 2024 год.

Паспорт изъят, а гражданину Сирии предъявлено обвинение в подделке документов. Вскоре после задержания его отпустили, однако из-за отсутствия паспорта он не смог продолжить свой путь.

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