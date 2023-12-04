За десять месяцев текущего года количество контрафактных товаров, обнаруженных в посылках частных лиц, почти утроилось. Это позволяет сделать вывод, что часть населения по-прежнему предпочитает потенциально опасные товары неизвестного происхождения, сообщает агентство LETA со ссылкой на патентное ведомство Таможенного управления.

В настоящее время Таможенное управление проводит вместе со Службой государственных доходов (VID) кампанию "Будь оригинальным — выбери оригинал!" При поиске праздничных товаров в интернете жителей призывают выяснять их происхождение и качество. Если товар окажется контрафактным или опасным, он будет конфискован и передан на утилизацию.

"При покупке подделок есть риск не только потерять свои деньги, но и остаться без рождественских подарков", — предупреждают латвийцев.

Таможенники особенно контролируют почтовые отправления из третьих стран. Посылки проверяются на основе результатов анализа рисков, а также в порядке случайного отбора. Если у таможенников возникнут подозрения по поводу происхождения и качества товара, посылка будет вскрыта для проведения углубленной проверки.

По статистике, в 2022 году в 199 почтовых отправлениях было обнаружено и уничтожено 772 контрафактных товара, а за первые десять месяцев 2023 года в 192 посылках было обнаружено уже 2396 единиц контрафактной продукции.

Чаще всего в посылках обнаруживается поддельная одежда и спортивная обувь, самые популярные торговые марки - Nike, Adidas, The North Face и Louis Vuitton.

В случае обнаружения подделки, сразу после задержания посылки адресат и представители правообладателя получают уведомление. После получения на таможне подтверждения от представителя правообладателей о том, что товар действительно поддельный, готовится решение таможенного управления СГД о передаче товара на утилизацию. Это решение направляется представителю правообладателя, а также получателю товара.

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