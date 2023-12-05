Во вторник около 11.10 была проведена эвакуация в Доме наук Латвийского университета (ЛУ). Около 12.05 студенты смогли вернуться в помещения, сообщили Delfi в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС, VUGD).

В службе подтвердили, что вызов поступил из-за возгорания. Пожар возник в результате неудачного научного эксперимента. Уточняется, что на шестом этаже здания произошел взрыв.

Эвакуированные студенты собрались у входа в здание. Во время работ экстренных служб были слышны призывы покинуть помещение из-за "экстремальной ситуации в здании”.

Фото: DELFI

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