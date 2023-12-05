Молодые люди подходят к объекту, резко обламывают вертикальную часть миниатюрного памятника и уходят, забрав с собой обломок металла.
Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейским удалось установить возможное направление движения компании, и уже через несколько минут на пересечении бульвара Райня и улицы 13 января виновные были задержаны.
Их трое — 33-летний мужчина и два парня 19 и 20 лет. Своей вины в совершенно очевидном правонарушении они не признали. Все трое были доставлены в участок Госполиции для возбуждения уголовного дела.
Тактильная миниатюра памятника Свободы страдает от вандалов не впервые. Ее уже ломали в мае прошлого года. Тогда были задержаны пятеро подростков в возрасте 14-16 лет.
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