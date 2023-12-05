Рижская муниципальная полиция опубликовала видео, на котором видно, как 4 декабря трое мужчин ломают тактильную миниатюру памятника Свободы.

Молодые люди подходят к объекту, резко обламывают вертикальную часть миниатюрного памятника и уходят, забрав с собой обломок металла.

Video: Pārkāpējs sekunžu laikā nolauž taktilā Brīvības pieminekļa obelisku, bet pēc brīža kāda persona viņam atņem nolauzto pieminekļa detaļu un noliek to vietā.

Pateicamies iedzīvotājam, kas nebija vienaldzīgs šajā situācijā. pic.twitter.com/Q3XWxvDIqJ — Rīgas pašvaldības policija (@RigasPP) December 5, 2023

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, полицейским удалось установить возможное направление движения компании, и уже через несколько минут на пересечении бульвара Райня и улицы 13 января виновные были задержаны.

Их трое — 33-летний мужчина и два парня 19 и 20 лет. Своей вины в совершенно очевидном правонарушении они не признали. Все трое были доставлены в участок Госполиции для возбуждения уголовного дела.

Тактильная миниатюра памятника Свободы страдает от вандалов не впервые. Ее уже ломали в мае прошлого года. Тогда были задержаны пятеро подростков в возрасте 14-16 лет.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram