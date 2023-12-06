Верховный суд (ВС) сегодня отменил решение Рижского окружного суда от 2021 года, которым все обвиняемые по так называемому уголовному делу о цифровом телевидении были оправданы, сообщили агентству LЕТА в суде.

ВС признал обоснованными несколько аргументов, указанных в поданном прокурором кассационном протесте, в том числе то, что суд апелляционной инстанции не учел, что корыстный умысел может выражаться в том числе в улучшении материального положения других лиц.

ВС установил, что утверждение суда апелляционной инстанции о доказательстве фактических обстоятельств преступления не является обоснованным и не соответствует смыслу части третьей статьи 455 уголовного закона, а также не является обоснованным заключение о том, что в описании преступления должно быть указано, что исполнители привлекали к мошенничеству сторонников.

Суд апелляционной инстанции не обосновал заключение об отсутствии объективной стороны состава преступления, предусмотренного частью второй статьи 195 уголовного закона, в связи с тем, что действия по легализации совершены до завершения продолжающегося предикативного преступного деяния, и высказал противоречивые заключения о происхождении финансовых средств.

Как сообщалось, Рижский окружной суд 12 июля 2021 года постановил оправдать всех обвиняемых по уголовному делу о проекте внедрения наземного цифрового телевидения в 2002-2003 годах и заключенном в соответствии с ним между АО "Digitālais Latvijas radio un televīzijas centrs" договоре с компанией "Kempmayer Media Limited".

Коллегия уголовных дел Рижского окружного суда в составе судьи Айны Ницмане, Иветы Бримерберга и Дайги Калниня указала, что основанием для оправдания обвиняемых является часть 1 статьи 519 Уголовно-процессуального закона, т.е. отсутствие состава преступления.

Постановлением суда были оправданы Андрей Экис, Юргис Лиепниекс, Гунтарс Спунде, Янис Лозе, Харийс Кронгорнс, Янис Сварпстонс, Янис Зипс, Улдис Кокинс, а в части против Мариса Паудерса уголовное дело прекращено.

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