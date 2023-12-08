В пятницу утром, 8 декабря на Вентспилсском шоссе столкнулись пассажирский автобус Ecolines и грузовик. В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов в Тукумский край поступил в 8.26. Шесть человек в средне-тяжелом и тяжелом состоянии медики госпитализировали.

В Государственной пожарно-спасательной службе отметили, что в волости Смардес, Тукумский край в результате столкновения автобус остался на проезжей части, а грузовик съехал в кювет, и из него высыпался груз. Утечка жидкости из транспортных средств констатирована не была.

Представитель Ecolines Томасс Ужанс порталу Delfi сообщил, что водитель автобуса не пострадал. Пассажиров, которые не пострадали, принял другой автобус.

Как сообщили в Государственной полиции, по предварительной версии, пассажирский автобус врезался в грузовик, который остановился на обочине.

Оперативные службы продолжают работать на месте происшествия.

Uz Ventspils šosejas pie Tukuma smagās auto avārija, viena josla Ventspils virzienā bloķēta. @breakinglv pic.twitter.com/HB6D9W9VA2 — Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) December 8, 2023

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