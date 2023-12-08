Суд отложил рассмотрение дела о краже со складов Национальных вооруженных сил из-за исчезновения двух обвиняемых, сообщает LETA. Кражи продолжались в течение почти десяти лет, были присвоены вещи на сумму около 340 000 евро.

Исчезнувшие обвиняемые объявлены в розыск, а делопроизводство приостановлено.

В 2017 году США подарили латвийской армии приборы ночного видения и разные другие вещи. Около года назад американские партнеры решили поинтересоваться, как они используются, и оказалось, что их нет на складе. Приборы ночного видения стоимостью почти в 160 000 долларов даже не были поставлены на учет и переданы на хранение.

Военная полиция и прокуратура начали расследование, и выяснилось, что это не единственная пропажа — в течение почти десяти лет исчезали боеприпасы, штыки, магазины и патроны. Общая стоимость утерянного вместе с приборами ночного видения — 339 663 евро.

По этому делу обвиняются четверо военных, в том числе Денис Артамонов из военной полиции, который ранее руководил одним из оружейных складов, а в последние годы работал в Объединенном штабе. Также среди обвиняемых числится складской специалист Константин Фирсов, который служил в Командовании снабжении с 2012 года.

Только один из четверки контактировал с торговцем оружием и боеприпасами — частным лицом Андреем Станишевским. Обвиняемым военным за поставку товаров со складов платили, поэтому они обвиняются в имущественном преступлении, а Станишевский — в организации преступления, покупке огнестрельного оружия и его незаконной перевозке через границу. Главным образом оружие отправлялось в страны ЕС, но не только. Прокурор не сообщает, попало ли что-то из этого оружия в недружественные страны.

При обыске у Станишевского нашли часть украденного, но приборы ночного видения исчезли без следа. Его вместе с супругой обвиняют также в легализации преступно нажитых средств в размере 183 000 евро. В прошлом году по решению суда у них было конфисковано имущества.

По итогам проверки также были оштрафованы восемь сотрудников НВС, был вынесен один выговор.

Никто из обвиняемых в данный момент не находится под арестом. Из-за исчезновения двух из них Рижский суд Видземского решения принял решение приостановить судебное делопроизводство.

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