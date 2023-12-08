Сегодня ночью разбили окна личного автомобиля министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса. На месте находится полицейский патруль, который занимается инцидентом, отправлено также дополнительное подкрепление.

Читатель Delfi написал, что утром пошел гулять с собакой и заметил, что у одного автомобиля разбиты окна. Другие автомобили, по его словам, были не тронуты.

Советник министра внутренних дел Воотеле Пяй подтвердил Delfi, что такое происшествие действительно имело место. По его словам, речь идет о личном автомобиле Ляэнеметса, которым пользуются также члены семьи министра.

„Не могу опровергнуть, но я не буду ничего комментировать. Пусть полиция делает свою работу", — прокомментировал Õhtuleht сам Ляэнеметс.

Как сообщил руководитель Криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре, утром полиция получила сообщение о том, в столичном районе Кристийне разбиты окна автомобиля Volkswagen.

„Криминалисты собрали на месте происшествия первичные улики, следователи продолжают заниматься сбором информации, чтобы установить лицо, совершившее преступление. В полицию поступила информация и о втором случае, связанном с повреждением имущества. Оба этих случая мы расследуем в сотрудничестве с Департаментом полиции безопасности", — сказал Тамбре.

Бывший министр внутренних дел Андрес Анвельт, комментируя инцидент, отметил, что до сих пор угрозы свести счеты с членами правительства носили скорее словесный характер. „В данном случае необходимо очень серьезно пересмотреть методы физической защиты членов правительства. Это касается и их семей. Вполне естественно, что личными автомобилями пользуются и члены семьи", — сказал он.

Анвельт также отметил, что в настоящее время Министерство внутренних дел занимается несколькими серьезными кризисами, один из которых — довольно масштабный кризис, связанный с российской границей. „Следует учитывать, что в случае с этим кризисом, например, нарратив российских СМИ очень четко обвиняет Эстонию в желании закрыть границы, в то время как на самом деле за миграционным кризисом стоит сама Россия.

Такой нарратив, к примеру, вызвал во многих русскоязычных группах в социальных сетях заметное противостояние эстонскому государству, и это только один из тех вопросов безопасности, который находится в ведении МВД", — сказал Анвельт.

„При наличии проявлений гибридной войны нужно ясно давать отчет, что первой линией является именно внутренняя безопасность и управление ею", — добавил он.

В пятницу днем стало известно, что вандалы разбили стекла автомобиля главного редактора RusDelfi Андрея Шумакова. Это произошло той же ночью, когда пострадал личный автомобиль министра внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметса.

„Соседка позвонила и сказала, что у нашего автомобиля выбиты стекла", — говорит главный редактор RusDelfi Андрей Шумаков. По его словам, соседние автомобили не пострадали, из машины ничего не украли. Полиция сообщила, что свяжется с потерпевшими.

Происшествие произошло той же ночью, когда неизвестные разбили личный автомобиль министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса.

„Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в столичном районе Кристийне в автомобиле марки Volkswagen разбиты окна, — прокомментировали инцидент с машиной министра в Департаменте полиции и погранохраны. — Криминалисты собрали на месте происшествия улики, сейчас продолжается сбор информации, чтобы выяснить, кто совершил правонарушение".

Также руководитель криминального бюро Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре ответил, могут ли быть связаны эти два инцидента с автомобилями Ляэнеметса и Шумакова. „Полиция также получила сообщение о возможно связанной порче имущества в другом районе Таллинна. Следствие обоих случаев продолжается в рамках криминального производства в сотрудничестве с КаПо", — добавил он.

Фото: rus.delfi.ee

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