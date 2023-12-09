В субботу, 9 декабря, в середине дня в Госполицию поступила информация о том, что на улице Елгавас в Риге произошла авария — автомобиль сбил двух пешеходов, сообщили порталу Delfi стражи порядка.

Несмотря на проведенные медиками Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) длительные реанимационные мероприятия, спасти пострадавшую девочку-подростка не удалось — она скончалась от полученных травм.

В свою очередь, другой пострадавший — молодой мужчина — был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

По наблюдениям портала Delfi, возле здания Латвийского университета в Торнякалнсе автомобиль врезался в скамейки, а на тротуаре была видна кровь — вероятно, на пешеходном переходе был сбит человек.



В настоящее время на месте работают оперативные службы и выясняют обстоятельства произошедшего, сообщили в полиции.

На месте ДТП работают три бригады медиков, в том числе бригада врачей-специалистов

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