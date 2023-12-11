У водителя (1932 г.р.), который совершил трагическое ДТП в Торнянкалнсе, имелась действительная медицинская справка.

Как уже сообщалось ранее, в субботу, на улице Елгавас, рядом с Академическим центром Латвийского университета водитель, управлявший Nissan, совершил наезд на двух молодых людей.

В результате аварии от полученных травм скончалась девушка 2007 г.р., а юноша, также пострадавший в ДТП, доставлен в больницу.

По предварительным данным, возможной причиной аварии могла стать невнимательность водителя, вовремя не заметившего пешеходов. В момент ДТП пенсионер был трезв.

По делу начат уголовный процесс.

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