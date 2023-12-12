Судья Курземского районного суда Ренарс Юрмалис во время своих отпусков работал на меховом производстве в Дании. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) собирается взыскать с судьи в пользу государства материальный ущерб. Однако Юрмалис оспаривает решение Антикоррупционного ведомства в суде.

Как сообщает Latvijas Avīze, 7 декабря в Административном районном суде Лиепаи состоялось заседание, на котором рассматривалось заявление Юрмалиса об отмене административного акта. Ответчиком по этому делу является KNAB, а заявителем — Юрмалис. Приговор ожидается 28 декабря.

КNAB считает, что судья причинил государству материальный ущерб, поэтому в мае принял решение взыскать с него 5853,11 евро. Юрмалис же считает, что сотрудники KNAB занимаются "процессуальным хулиганством". Юрмалис не согласен с этим решением и считает, что оно незаконно и необоснованно.

Юрмалис работал на датском заводе по переработке шкур пушных зверей в ноябре и декабре во время ранее предоставленного отпуска с 2017 по 2020 год. За четыре таких отпуска Юрмалис заработал 83 902,54 датской кроны (11 254,29 евро).

Судья Юрмалис, хотя и был государственным должностным лицом, не просил разрешения на совмещение этих должностей. В декларациях госчиновника Юрмалис также не указал свои доходы, полученные за рубежом. А датский завод перевел его зарплату на банковский счет, принадлежащий другому человеку.

О работе Юрмалиса в Дании сотрудникам KNAB сообщил бизнесмен Гиртс Целайс, обвиняемый в вымогательстве и присвоении в крупных размерах. Его уголовное дело рассматривал непосредственно Юрмалис, но после такого поворота его передали другому судье.

Дело рассмотрела Дисциплинарная коллегия судей, которая пришла к выводу, что Юрмалис совмещал должность судьи с недопустимой должностью, тем самым нарушая закон. Решением дисциплинарной коллегии судья Юрмалису было сделано замечание.

Напомним, что в 2008 году шеф Лиепайской дорожной полиции Мадарс Клейнбергс провел несколько недель на заработках на одной из датских звероферм. Пять недель полицейский обдирал норковые шкурки на одной из местных звероферм. Свой поступок Мадарс объяснил необходимостью содержать семью. Однако, едва он вернулся в Лиепаю, как против него было начато расследование.

"Я отправился в Данию, чтобы честно заработать… За пять недель, проведенных в Дании, я заработал столько же сколько за пять месяцев получаю здесь", — рассказал тогда Клейнбергс.

Хозяин зверофермы, по достоинству оценивший скорость и положительные качества латвийского гастарбайтера, не хотел отпускать его домой. В 2008 году Клейнбергс уволился из полиции и перебрался с семьей в Данию.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram