Обвиняемый, будучи инфицированным ВИЧ, своей подписью подтвердил, что он проинформирован и ознакомлен с правами и обязанностями инфицированного лица, и обязуется их соблюдать, то есть следить за тем, чтобы заболевание не распространялось дальше, побуждать контакты (сексуальных партнеров) сделать тест на ВИЧ.
Мужчина, зная, что он инфицирован ВИЧ, не предупредил об этом свою девушку, с которой несколько раз вступал в половую связь и не использовал при этом средства индивидуальной контрацепции. В результате действий обвиняемого потерпевшая девушка также заразилась вирусом иммунодефицита человека.
Суд частично удовлетворил ходатайство потерпевшей о компенсации морального вреда, определив, что ответчик должен выплатить ей компенсацию в размере 50 000 евро.
Такое уголовное дело является первым в Латвии, в результате которого упомянутое лицо было привлечено к уголовной ответственности, завершено досудебный уголовный процесс и вынесен обвинительный приговор судом первой инстанции.
По словам прокурора Рижской Пардаугавской прокуратуры, в ходе судебных прений она просила назначить обвиняемому наказание - лишение свободы, установив его условно, поэтому прокурор попросит суд подготовить полный приговор, чтобы принять решение по его апелляции.