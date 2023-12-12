6 декабря Рижский городской суд рассмотрел уголовное дело и огласил приговор в упрощенном порядке, который признал подсудимого виновным в умышленном заражении вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Мужчина признан виновным в том, что умышленно заразил свою девушку ВИЧ в период с апреля 2013 по апрель 2014 года и приговорен к 90 часам общественных работ.

Обвиняемый, будучи инфицированным ВИЧ, своей подписью подтвердил, что он проинформирован и ознакомлен с правами и обязанностями инфицированного лица, и обязуется их соблюдать, то есть следить за тем, чтобы заболевание не распространялось дальше, побуждать контакты (сексуальных партнеров) сделать тест на ВИЧ.

Мужчина, зная, что он инфицирован ВИЧ, не предупредил об этом свою девушку, с которой несколько раз вступал в половую связь и не использовал при этом средства индивидуальной контрацепции. В результате действий обвиняемого потерпевшая девушка также заразилась вирусом иммунодефицита человека.

Суд частично удовлетворил ходатайство потерпевшей о компенсации морального вреда, определив, что ответчик должен выплатить ей компенсацию в размере 50 000 евро.

Такое уголовное дело является первым в Латвии, в результате которого упомянутое лицо было привлечено к уголовной ответственности, завершено досудебный уголовный процесс и вынесен обвинительный приговор судом первой инстанции.

По словам прокурора Рижской Пардаугавской прокуратуры, в ходе судебных прений она просила назначить обвиняемому наказание - лишение свободы, установив его условно, поэтому прокурор попросит суд подготовить полный приговор, чтобы принять решение по его апелляции.

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