Рижское Зиемельское управление полиции разыскивает Владимира Резниченко (1954 г.р.), которого в последний раз видели днем 13 декабря в Ригне, на улице Саркандаугавас.

Его приметы: рост около 170 см, среднего телосложения, передвигается медленно.

Был одет: темная куртка, черные брюки, на голове — черная шапка с козырьком, коричневый шарф, черные ботинки. В руках могут быть два пакета с продуктами.

У мужчины могут быть проблемы со здоровьем, он плохо ориентируется в пространстве. С собой пенсионер не взял ни мобильный телефон, ни документы.

Информацию о разыскиваемом полиция просит сообщать по телефонам: 67085980 или 110.

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