14 декабря около 13:10 на перекрестке улиц Андрея Сахарова и Бралю Каудзишу столкнулись две машины, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Очевидец прислал фото и видео, где видно обе машины, Škoda Octavia и Ford Puma, после столкновения.

Несмотря на то, что "неотложка" приехала очень быстро, помощь никому не потребовалась, никто не пострадал. "Посадка" была мягкая: обе машины после столкновения оказались в сугробе и не получили существенных повреждений.

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