В Латвии началась оттепель, в результате которой с неочищенных крыш зданий падают сосульки или даже глыбы льда.

Очевидец запечатлел, как глыба льда упала с крыши здания во внутреннем дворе улицы Лачплеша на припаркованную внизу машину и, разбив лобовое стекло, приземлилась прямо на водительское сиденье. К счастью, никто не пострадал.

Случай с ледяной глыбой на улице Лачплеша произошел в среду, 13 декабря. На следующий день, 14 декабря, сосульки, упавшие с крыши, повредили два новых и дорогих автомобиля Porsche в Вецриге, на улице Аудею. У обоих повреждена крыша, выбит стеклянный люк, повреждены крылья и капот.



В таком случае автовладелец может получить компенсацию от страховщика, если транспортное средство имеет добровольное страхование KASKO, либо от собственника или управляющего зданием.

В среду сосулька упала с крыши дома на улице Бривибас и сломала одну из секций светофора.

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