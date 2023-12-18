По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, 11 декабря в Балви, на улице Сколас было найдено тело мужчины 1968 г.р. со следами насильственной смерти. Полиция начала уголовный процесс и установила, что мужчину избивали три дня, после чего он скончался от полученных травм. Задержаны трое подозреваемых, включая молодую женщину.

В полиции пояснили, что в ходе расследования удалось установить картину преступления. 8 декабря в квартире на улице Яунатнес, во время распития алкоголя в компании вспыхнул конфликт. В результате драки мужчине нанесли тяжкие телесные повреждения. Затем его периодически избивали в течение трех дней. Когда 11 декабря он перестал подавать признаки жизни, подозреваемые решили избавиться от тела, переместив его в другое место.

Однако скрыть преступление не удалось: в тот же день полиция задержала мужчин 1991 и 1994 г.р., а также женщину 2001 г.р.



На данный момент женщина, изначально имевшая статус задержанной, допрошена как лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, и ее действия по конкретному преступлению будут оценены в ходе следствия. В свою очередь, 13 декабря Латгальский районный суд в качестве меры пресечения избрал для задержанных арест.

Следствие по делу продолжается.

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