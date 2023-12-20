Анализ проб сточных вод, выполненный по заказу Министерства юстиции, показал, что в Эстонии распространено употребление кокаина.

В исследовании представлена информация о потреблении наркотиков и психотропных веществ в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну, Ахтме, (Кохтла-Ярве), в Вильянди, Маарду, Раквере, Силламяэ, Валга, Выру, Хаапсалу и Пайде.

Последние пробы сточных вод в городах были взяты в течение суток с 8 ноября 9 ноября, а в Раквере 15 ноября, и проанализированы Эстонским институтом судебной экспертизы, который в ходе индикаторных исследований дает точную картину текущей ситуации с распространением наркотиков.

Исследование показало, что уровень остатков конопли и амфетамина в городских сточных водах был значительно ниже, чем в августе. В случае с кокаином серьезных изменений не произошло, его остатки с весны в основном обнаруживаются в сточных водах Таллинна. Остатки MDMA, то есть экстази, кокаина и метадона в сточных водах, были обнаружены на уровнях, аналогичных тем, которые наблюдались в августовском исследовании. По сравнению с предыдущим исследованием больше метамфетамина было обнаружено в сточных водах Нарвы.

Самым распространенным веществом в Эстонии по-прежнему остается конопля, уровень остатков которой в стоках большинства городов был значительно ниже, чем летом. "Конопля на этот раз выявлена в основном в сточных водах Нарвы, но этот же город оказался и единственным, в котором с августа наблюдался рост потребления каннабиса. По сравнению с остальными городами в пробах, взятых в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве, в Пярну и в Таллинне, остатков каннабиса было больше", — сообщил советник аналитического отдела Министерства юстиции Андри Ахвен.

Согласно исследованию, довольно широко распространен в Эстонии и амфетамин. Его остатки были обнаружены в основном в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве и в сточных водах Маарду, при этом остатки вещества находились на том же уровне, что и в августе. Остатки амфетамина по-прежнему обнаруживались в пробах стоков всех городов.

На третьем месте по распространенности остается кокаин, который также был обнаружен в стоках всех наблюдаемых городов. Чаще всего он обнаруживался в Таллинне, а также в Раквере и в Ахтмеском районе Кохтла-Ярве. Меньше всего кокаина было обнаружено в Силламяэ, Вильянди и Выру, где уровень остатков вещества был примерно одинаковым.

Количество остатков метадона в Маарду с августа удвоилось. Немного больше метадона, чем раньше, было в Нарве, Ахтмеском районе Кохтла-Ярве и в Силламяэ. Метадон не был обнаружен в сточных водах Хаапсалу, Пайде, Раквере, Тарту, Валга и Выру.

На этот раз в Нарве метамфетамина было обнаружено гораздо больше, чем в августе, его остатков было несколько больше в Пайде, Раквере, Валге и Силламяэ. В других городах показатели содержания в стоках этого вещества упали. Метамфетамин не был обнаружен в пробах, взятых в Хаапсалу, Вильянди и Ахтмеском районе Кохтла-Ярве.

Министерство юстиции заказывает анализ сточных вод с начала 2022 года. Анализ проводится каждый квартал в сотрудничестве с Институтом судебной экспертизы и Центром экологических исследований.

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