23 декабря в результате дорожно-транспортного происшествия в волости Грамздас Южно-Курземского края погиб человек, сообщает Государственная пожарно-спасательной служба.

В субботу в 17:30 в ГПСС поступил звонок в волость Грамздас, где на трассе Р114 мужчина за рулем Dacia Duster вылетел с дороги и врезался в дерево. На месте аварии от полученных травм скончалась пассажирка автомобиля, водитель автомобиля и еще один пассажир с травмами доставлены в медицинское учреждение. Обстоятельства ДТП выясняет полиция.

Также в субботу вскоре после 14:00 в Юрмале на улице Миера случилось ДТП, в результате которого легковой автомобиль перевернулся на бок. Спасатели с помощью гидравлических инструментов освободили пострадавшего, который был передан медикам.

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