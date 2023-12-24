В субботу в Ливанском крае при пожаре обнаружен погибший человек, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

23 декабря в 16:07 в ГПСС поступила информация о том, что в Ливанском крае горит жилой дом. Когда пожарные прибыли на место происшествия, они обнаружили, что открытым пламенем горел одноэтажный деревянный дом на площади 90 квадратных метров, а его крыша провалилась. Во время тушения в здании был обнаружен труп человека. Работы на месте пожара завершилось в 21:20.

Также в субботу в 10:14 в ГПСС поступил звонок, что в волости Укру Добельского края в двухэтажном жилом доме произошел пожар. Пламя распространилось на площадь 200 квадратных метров - на две квартиры общей площадью 100 кв.м., на чердак на площади 80 кв.м., а также на конструкцию крыши площадью 20 кв.м. До приезда пожарных из здания был эвакуирован один пострадавший, он передан врачам Службы скорой медицинской помощи. Работы по тушению пожара закончились в 15:50.

В субботу днем в волости Каугуру Валмиерского края под лед водоема провалилась собака. Спасатели добрались до собаки со спасательной доской, вытащили животное на берег и передали его хозяину.

В 2:30 ночи 29 декабря поступил звонок в волость Калкунес Аугшдаугавского края, где на втором этаже трехэтажного жилого дома загорелась квартира площадью 40 квадратных метров. Пожарные эвакуировали из здания шесть человек. Работы на месте происшествия закончились в 3:54.

Всего за последние сутки в ГПСС поступило 48 вызовов: десять - на пожаротушение, 26 - на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.

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