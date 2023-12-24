В воскресенье днем в Риге на улице Кришьяня Валдемара на въезде на Вантовый мост со стороны Кипсалы автомобиль сбил пешехода, который пересегал проезжую часть в неположенном месте.

Инцидент случился 24 декабря около 12 часов дня. На въезде на Вантовый мост со стороны Пардаугавы, около квартала Preses nams, автомобиль сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте. На этом месте дороги установлен заградительный барьер, а пешеходы должны пользоваться подземным переходом.

На место происшествия прибыли две медицинские бригады скорой медицинской помощи. Пострадавший в состоянии средней тяжести доставлен в медицинское учреждение.

В результате ДТП были перекрыты обе полосы улицы Кр. Валдемара в направлении из Пардаугавы в центр. Транспорт может добраться до Вантового моста по съезду вдоль квартала Preses nams.

Фото: Waze

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