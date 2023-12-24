Южный участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую Ингу Алтену, 1983 года рождения.

3 декабря этого года Инга Алтена вышла с работы на деревообрабатывающем предприятии в Кекавском крае Балдонской волости, ее местонахождение до сих пор неизвестно.