Фото: Valsts polcija
Южный участок Рижского регионального управления Государственной полиции разыскивает пропавшую Ингу Алтену, 1983 года рождения.

3 декабря этого года Инга Алтена вышла с работы на деревообрабатывающем предприятии в Кекавском крае Балдонской волости, ее местонахождение до сих пор неизвестно.

Приметы пропавшей женщины: рост - 160 см, среднего телосложения, короткие темные, слегка седые волосы.

Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение женщины, звонить по телефону 67085938 или 110.

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