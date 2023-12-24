3 декабря этого года Инга Алтена вышла с работы на деревообрабатывающем предприятии в Кекавском крае Балдонской волости, ее местонахождение до сих пор неизвестно.
Приметы пропавшей женщины: рост - 160 см, среднего телосложения, короткие темные, слегка седые волосы.
Госполиция призывает всех, кто знает возможное местонахождение женщины, звонить по телефону 67085938 или 110.
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