Во вторник вечером в Центр тревоги Спасательного департамента поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Пярнуском уезде, на 172-м километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла.

По предварительным данным, 27-летний мужчина, управлявший бензовозом Renault, не справился с управлением из-за скользкой дороги, попал в боковой занос и вылетел на встречную полосу.

Водитель Citroen, двигавшегося навстречу, съехал с дороги, чтобы избежать столкновения. Кабина бензовоза и прицеп столкнулись, в результате чего повредилась цистерна. Спасатели остановили утечку.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Водители были трезвы и имели водительское удостоверение.

"Дорога в этом месте очень скользкая и одна полоса движения оказалась закрытой. Сотрудники полиции регулировали движение на месте происшествия", — сообщила пресс-секретарь полиции и погранохраны Пирьо Нейссаар.

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