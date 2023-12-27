В Ирландии осужден Дерек Янг, который в марте 2021 года, управляя фургоном, сбил находившегося на проезжей части гражданина Латвии Дениса П., после чего не остановил автомобиль и покинул место происшествия.

По данным портала Baltic-Ireland.ie, Денис был сбит на дороге в Порт-Лиише 10 марта 2021 года, в 23.45, когда возвращался домой. Сбив человека, Дерек Янг не остановился и не сообщил о происшествии ответственным службам.

Сбитого Дениса заметил проезжавший в 23.54 Рой Крешэм, который известил полицию о дорожном инциденте и пострадавшем. Прибывшие сотрудники Гарды приступили к реанимации гражданина Латвии, а затем доставили его в больницу, однако их усилия оказались тщетными. Причиной смерти была названа травмы головы, полученная в результате аварии.

В крови погибшего констатировано высокое содержание алкоголя, а в момент трагедии он полз по дороге на коленях. На месте происшествия полиция обнаружила обломки белого фургона Volkswagen Crafter, а вскоре задержали и водителя, совершившего ДТП.

На суде Дерек Янг признал свою вину в содеянном, но заявил, что изначально подумал, что сбил собаку, поэтому не стал останавливать машину. Еще в феврале виновный попросил прощения у семьи погибшего и предложил компенсацию в размере 5000 евро.

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