Как отмечает "Псковская Лента Новостей", на днях жителя Белграда остановили на таможенном посту "Бурачки".
Во время досмотра его автомобиля Volvo таможенники наши в топливном баке тайник, где серб перевозил 1898 брикетов с бурым веществом. В свертках оказалось 186 килограммов гашиша.
Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда наркотических средств".
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь