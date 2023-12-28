Гражданина Сербии задержали на латвийско-российской границе в Псковской области с крупной партией гашиша.

Как отмечает "Псковская Лента Новостей", на днях жителя Белграда остановили на таможенном посту "Бурачки".

Во время досмотра его автомобиля Volvo таможенники наши в топливном баке тайник, где серб перевозил 1898 брикетов с бурым веществом. В свертках оказалось 186 килограммов гашиша.

Подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Контрабанда наркотических средств".

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