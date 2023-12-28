В четверг, 28 декабря, незадолго до 15:00 в Рижском зоопарке в вольере для верблюдов был смертельно травмирован смотритель животных. О трагическом инциденте сообщает администрация зоопарка.

Служба безопасности зоопарка немедленно вызвала скорую медицинскую помощь и оцепила территорию. Также была вызвана Государственная полиция, которая будет расследовать обстоятельства инцидента.

Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. В соответствии с правилами внутреннего распорядка и безопасности, перед входом в загон верблюдов загоняют в боксы, однако в момент происшествия это правило не было соблюдено, и по невыясненным пока причинам верблюд-самец напал на сотрудника.

Рижский зоопарк выражает глубочайшие соболезнования семье коллеги. Погибший смотритель проработал в зоопарке несколько лет и всегда ответственно выполнял свои обязанности.

Рижский зоопарк сотрудничает с правоохранительными органами для детального выяснения обстоятельств инцидента, чтобы ничего подобного больше не повторилось, сообщили в зоопарке.

Председатель Рижской думы Вилнис Кирсис в своем твиттере выразил соболезнования семье погибшего сотрудника и пообещал, что обстоятельства несчастного случая будут тщательно расследованы.

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