Две крупные партии гашиша не позволили ввезти в Россию сотрудники российской таможни совместно с УФСБ России по Псковской области

По данным "Псковской Ленты Новостей", контрабанду пытались провезти двое уроженцев Сербии в двух тягачах, прибывших из Латвии через пункты пропуска Псковской таможни. Транспортные средства зарегистрированы в Сербии.

Грузовики были задержаны российскими таможенниками с разницей в четыре дня. Из бака первого грузового автомобиля извлекли 186 кг гашиша, из бака второго — 292 кг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий арестованы причастные к организации наркотрафика лица. Начат уголовный процесс.

Фото: СЗТУ

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