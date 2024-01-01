Канун Нового года на дорогах Латвии выдался сравнительно спокойным — пойманы 11 нетрезвых водителей. А вот у пожарных и спасателей работы прибавилось. Жители не последовали просьбе властей не использовать пиротехнику. Медики сообщили, что серьезных травм не было, но алкоголя жители Латвии потребили на редкость много.

Сбили пешехода



Зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых только один человек пострадал, а 11 водителей транспортных средств были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает Госполиция.

В первый день Нового года в Рижском районе зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале — семь, в Курземе и Латгале — по шесть, а в Видземе — четыре. Единственное ДТП с пострадавшим произошло в Рижском районе — был сбит пешеход.

За сутки ВП зафиксировало 299 нарушений дорожного движения, в том числе 102 превышения разрешенной скорости движения, два агрессивных и 11 нетрезвых водителей, а также один водитель в состоянии наркотического опьянения. Пятеро водителей, употреблявших алкоголь, были в сильном алкогольном опьянении — концентрация алкоголя в их организме превышала 1,5 промилле. По этим случаям возбуждены уголовные дела.

По данным архива агентства LETA, год назад — в последний день 2022 года — за рулем в нетрезвом состоянии были пойманы 16 водителей транспортных средств, 13 из которых находились в состоянии сильного опьянения.

Погорели от елки



У пожарных было много работы — из-за небрежного использования праздничных украшений и пиротехнических изделий сгорели и жилые дома, и мусорные контейнеры. Как сообщила пресс-представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ВУГД) Виктория Грибусте, с 31 декабря в 6:30 по 1 января в 6:30 в службу поступило 78 вызовов — 52 на пожаротушение, 12 на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.

Вечером в Риге на улице Краста в двухэтажном общественном здании торговый аппарат и бытовые вещи на площади 2,5 квадратных метра — эвакуировали шесть человек. В Добеле на первом этаже двухэтажного жилого дома загорелась рождественская елка, а от нее крыша мезонина. До приезда пожарных из здания эвакуировались три человека, один из которых получил ранения и был доставлен в Службу неотложной помощи.

В Талсинском районе загорелся автомобиль, при попытке потушить пожар человек получил ранения. В Екабпилсе загорелся венок Адвента — жильцы к приезду пожарных все потушили и эвакуировались. Пожарные проверили и проветрили помещение.

В новом году первый звонок раздался уже в три минуты первого. В Стопиньской волости Ропажского уезда от применения пиротехники загорелся навес контейнеров для мусора. Сгорели навес и мусорные контейнеры на площади 40 м2. Применение пиротехники нанесла урон по всей Латвии.

И нереально много пили



В этом году новогодняя ночь обошлась без жертв неосторожного обращения с пиротехникой, но один празднующий получил серьезные ожоги при возгорании елки, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СМП) . Всего за ночь в медики "скорой" получили около 1000 вызовов, в том числе 200 к людям с травмами, которые оказались несерьезными. Дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями не было.

Большинство травм были вызваны падениями или конфликтами между празднующими в состоянии алкогольного опьянения. В целом, жители Латвии употребили безумное количество алкоголя, поделилась наблюдениями представитель "неотложки".

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