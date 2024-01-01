Сбили пешехода
Зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых только один человек пострадал, а 11 водителей транспортных средств были пойманы за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает Госполиция.
В первый день Нового года в Рижском районе зарегистрировано 37 дорожно-транспортных происшествий, в Земгале — семь, в Курземе и Латгале — по шесть, а в Видземе — четыре. Единственное ДТП с пострадавшим произошло в Рижском районе — был сбит пешеход.
За сутки ВП зафиксировало 299 нарушений дорожного движения, в том числе 102 превышения разрешенной скорости движения, два агрессивных и 11 нетрезвых водителей, а также один водитель в состоянии наркотического опьянения. Пятеро водителей, употреблявших алкоголь, были в сильном алкогольном опьянении — концентрация алкоголя в их организме превышала 1,5 промилле. По этим случаям возбуждены уголовные дела.
По данным архива агентства LETA, год назад — в последний день 2022 года — за рулем в нетрезвом состоянии были пойманы 16 водителей транспортных средств, 13 из которых находились в состоянии сильного опьянения.
Погорели от елки
У пожарных было много работы — из-за небрежного использования праздничных украшений и пиротехнических изделий сгорели и жилые дома, и мусорные контейнеры. Как сообщила пресс-представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ВУГД) Виктория Грибусте, с 31 декабря в 6:30 по 1 января в 6:30 в службу поступило 78 вызовов — 52 на пожаротушение, 12 на спасательные работы, еще 14 вызовов оказались ложными.
Вечером в Риге на улице Краста в двухэтажном общественном здании торговый аппарат и бытовые вещи на площади 2,5 квадратных метра — эвакуировали шесть человек. В Добеле на первом этаже двухэтажного жилого дома загорелась рождественская елка, а от нее крыша мезонина. До приезда пожарных из здания эвакуировались три человека, один из которых получил ранения и был доставлен в Службу неотложной помощи.
В Талсинском районе загорелся автомобиль, при попытке потушить пожар человек получил ранения. В Екабпилсе загорелся венок Адвента — жильцы к приезду пожарных все потушили и эвакуировались. Пожарные проверили и проветрили помещение.
В новом году первый звонок раздался уже в три минуты первого. В Стопиньской волости Ропажского уезда от применения пиротехники загорелся навес контейнеров для мусора. Сгорели навес и мусорные контейнеры на площади 40 м2. Применение пиротехники нанесла урон по всей Латвии.
И нереально много пили
В этом году новогодняя ночь обошлась без жертв неосторожного обращения с пиротехникой, но один празднующий получил серьезные ожоги при возгорании елки, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи (СМП) . Всего за ночь в медики "скорой" получили около 1000 вызовов, в том числе 200 к людям с травмами, которые оказались несерьезными. Дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями не было.
Большинство травм были вызваны падениями или конфликтами между празднующими в состоянии алкогольного опьянения. В целом, жители Латвии употребили безумное количество алкоголя, поделилась наблюдениями представитель "неотложки".