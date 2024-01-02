Госполиция просит отозваться свидетелей трагического происшествия, которое произошло в Рижском зоопарке 28 декабря прошлого года, когда в вольере с верблюдами погиб сотрудник зоосада.

По данному факту Зиемельский участок Рижской полиции начал уголовный процесс. Информацию которая может быть полезна следствию, просьба сообщать по телефону 67086029.

Как уже сообщалось ранее, на прошлой неделе в Рижском зоопарке в вольере для верблюдов был смертельно травмирован смотритель животных.

Служба безопасности зоопарка немедленно вызвала скорую медицинскую помощь и оцепила территорию. Также была вызвана Госполиция.

Предварительное расследование показывает, что несчастный случай произошел во время ухода за животными. В соответствии с правилами внутреннего распорядка и безопасности, перед входом в загон верблюдов загоняют в боксы, однако в момент происшествия это правило не было соблюдено, и по невыясненным пока причинам верблюд-самец напал на сотрудника.

Погибший смотритель проработал в зоопарке несколько лет и всегда ответственно выполнял свои обязанности.

Рижский зоопарк сотрудничает с правоохранительными органами для детального выяснения обстоятельств инцидента, чтобы ничего подобного больше не повторилось, сообщили в зоопарке.

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