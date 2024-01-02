По информации Федеральной полиции Германии, 1 января неподалеку от Ахена был задержан скрывающийся от наказания гражданин Латвии, ранее осужденный на 10 лет лишения свободы за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних лиц.

Как отмечают немецкие СМИ, ранним утром 1 января полицейские решили для проверки остановить в Херцогенрате (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) автомобиль с латвийскими номерами.

После того, как полицейские попросили водителя остановиться, он увеличил скорость, а также проигнорировал красный свет. После непродолжительного побега он остановил автомобиль и попытался скрыться. Прибывший на место происшествия второй патрульный экипаж вскоре обнаружил нарушителя спрятавшегося за мусорными баками.

Тест на алкоголь показал в его организме 1,56 промилле. В итоге, 32-летнего нарушителя задержали и передали госполиции для принятия соответствующих мер. При проверке личности пассажиров, находящихся в машине, было установлено, что среди них находится 36-летний гражданин Латвии, ранее объявленный в розыск.

На его задержание в Латвии был выдан международный ордер на арест. Как оказалось, мужчина был приговорен к 10 годам и одному месяцу лишения свободы за сексуальное насилие над несовершеннолетними.

Мужчина был арестован и передан под стражу полиции Ахена. Следствие продолжается.

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