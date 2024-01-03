Госполиция завершила расследование и передала в прокуратуру материалы уголовного дела о нападении на сотрудника региональной муниципальной полиции. Хулиган, причинивший телесные повреждения стажу порядка, ранее был неоднократно судим.

Как отмечает пресс-центр Госполиции, 22 октября 2023 года на пульт дежурного полиции поступило сообщение об агрессивном 40-летнем мужчине, который хулиганил в Катлакалнсе (Кекавский край). Первыми на место происшествия прибыли сотрудники Кекавской региональной муниципальной полиции.

Прибытие стражей порядка нисколько не успокоило дебошира: он не подчинялся законным требованиям полиции, оказывал сопротивление, а затем облил сея и полицейского бензином, после чего поджег.

В результате, ожоги получил и сам хулиган, и сотрудник полиции. Обоих для оказания помощи доставили в больницу. После того, как подозреваемого выписали из лечебного заведения, он был отправлен под арест.

В ходе проведенной экспертизы было установлено, что полицейский получил телесные повреждения средней степени тяжести (ожоги).

Против нападавшего на сотрудника Кекавской региональной муниципальной полиции был начат уголовный процесс сразу по двум статья Уголовного закона Латвии.

Нападавший не смог объяснить мотивы, побудившие поджечь и себя, и полицейского. Он сообщил, что не помнит о том, что происходило, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения.

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