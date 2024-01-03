23 ноября в Праулиенской волости Мадонского края погиб местный предприниматель — из-за скользкой дороги управляемый им трактор съехал в канаву и перевернулся. Человек оказался зажат в смятой кабине в ледяной воде — и погиб, ожидая помощи спасателей. О трагическом инциденте сообщает Rus.LSM со ссылкой на Латвийское телевидение.

По словам местных жителей, после аварии мужчина находился в сознании и ждал помощи. Спасатели прибыли с опозданием и не смогли сделать ничего, чтобы своевременно помочь потерпевшему.

"Как могло получиться, что в наши дни не были привлечены другие службы? Ни Земессардзе, ни кто-то еще — и не спасли человека, которого можно было спасти. Такой вот вопрос", — цитирует одного из жителей передача 4. studija.

Как сообщает телеканал со ссылкой на командира Мадонской части Государственной пожарно-спасательной службы Арниса Шмугайса,, трактор съехал в канаву и опрокинулся на крышу. Трактор был с прицепом, водитель оказался зажат в кабине. На вызов в 16:45 выехали две пожарные бригады — из расположенного в 17 километрах Мадонского депо. На пути к месту происшествия они столкнулись с препятствием — дорогу им преграждали лесовозы.

"Они не могли продолжить движение, потому что впереди стоят эти машины,

которые поднимают и грузят бревна. Тогда руководитель спасательных работ принимает решение продолжить путь пешком — эти полтора километра. Тем временем водители — слава Богу, погодные условия позволяли — придумали объехать лесовозы по полю", — поясняет Шмугайс.

Первые спасатели прибыли на место в 17:23. К тому моменту человек, который еще подавал признаки жизни, пробыл запертым в кабине трактора около 40 минут.

"Насколько я понял, поначалу там были какие-то местные люди, работники, которые пытались помочь самостоятельно, но не сумели, потому что кабина была смята и находилась в канаве в воде… Было много разных обстоятельств, так что своими силами сделать это не удалось", — продолжил представитель ГПСС.

Лесовозы оказались не единственным препятствием.

"Поначалу, прибыв на место, спасатели используют гидравлические инструменты, чтобы отпереть пострадавшего. Но в этом случае были эти сопутствующие обстоятельства — влажность, не замерзшая земля: некуда было упереть эти гидравлические инструменты, чтобы их успешно использовать. Все было мокрым, скользким и мягким. Это наше оборудование было трудно использовать должным образом. Далее, конечно, пытались с помощью троса приподнять трактор. Трактор — крупный, еще и с прицепом, весит больше десяти тонн. А дорога скользкая. С этим тросом мы никак не могли расшевелить трактор. Нас самих стало затягивать в канаву", — рассказал Шмугайс.

Лебедка тоже не помогла: трактор был слишком тяжелым.

"В конце концов вытащить человека из кабины удалось только когда привлекли местную лесную технику. Фронтальным ковшом немного приподняли трактор — и параллельно наши спасатели с помощью гидравлических инструментов достали его из кабины. Но прошло около часа с момента прибытия на место — и да, к сожалению, Служба неотложной медицинской помощи констатировала смерть человека", — продолжил Шмугайс.

Госполиция начала уголовный процесс о преступлениях против безопасности движения и проверит причины несчастья. В качестве основной причины трагедии рассматривается выбор водителем тракторе не отвечающей погодным условиям скорости движения.

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