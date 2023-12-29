Государственная пожарно-спасательная служба не нашла подтверждений ранее прозвучавшей информации о якобы имевшей место утечке неизвестного химического вещества в пятиэтажном жилом доме в Пурвциемсе в Риге.

Информация об утечке появилась в пятницу днем, около 14.30. Вызов на улицу Варавикснес гатве. Прибывшие на место спасатели провели эвакуацию 15 жильцов дома и начали тщательную проверку одной из квартир. По итогам мероприятий спасатели пришли к выводу, что химическое вещество находится в герметичной, и первоначальная информация о возможной утечке химикатов не подтвердилась.