Из пятиэтажного дома в Вильнюсе, в микрорайоне Виршулишкес, где во вторник произошел мощный взрыв и пожар, были спасены 15 человек, двое погибли, сообщил в среду Департамент противопожарной защиты и спасения Литвы.

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас заявил на пресс-конференции, что, согласно первоначальному заключению экспертов, жилой дом непригоден для эксплуатации.

По его словам, это означает, что ни в одной из 30 квартир нельзя будет жить.

По словам мэра, пока неизвестно, смогут ли жители когда-нибудь вернуться в него.

"Есть вероятность, что дом никогда не будет пригоден для эксплуатации, но сегодня мы пока не можем этого сказать", — сказал Бенкунскас.

Заместитель директора департамента Миндаугас Канапицкас сообщил, что части населения будет разрешено вернуться домой и забрать самое необходимое в сопровождении должностных лиц.

Официальные лица заявили, что пока не могут назвать даже предполагаемые причины взрыва и пожара.

Во время пожара, возникшего во вторник в пятиэтажном доме, двух человек сняли на подъемнике, пятерых человек удалось спасти, вызвав пожарную команду, шестерых четырех человек вывели с лестничных клеток на улицу.

Тело одного погибшего было найдено во вторник днем, а тело другого — ранее разыскиваемого ребенка — рано утром в среду. Пожарные пока не смогли получить к телам доступ из-за поврежденных несущих конструкций.

Пять квартир сгорели и частично обрушились. В результате взрыва были разбиты три окна находившегося неподалеку автомобиля Toyota.

"Заключительные работы продолжаются", — сообщила BNS представитель Департамента противопожарной охраны и спасения (ДППОС) Эдита Зданевичене.

По данным полиции, 28-летняя и 43-летняя жительницы дома проходят амбулаторное лечение от отравления дымом, а 80-летняя женщина госпитализирована с отравлением.

Пожар, возникший во вторник около 11 часов утра, пожар был потушен только в среду утром.

По словам заместителя директора ДЛППОС Канапицкаса, жертв больше быть не должно. На данный момент решается, как укрепить несущие конструкции здания, чтобы оно не рухнуло и пожарные смогли проникнуть внутрь.

Во вторник вечером самоуправление Вильнюса объявило о чрезвычайной ситуации в потерпевшем пожар жилом доме в Виршулишкес.

По данным мэрии, из-за пожара без крова остались 57 жильцов дома. Некоторые из них временно разместились в гостиницах, другие — у родственников.

Причина взрывов и пожара пока не ясна. Одна из возможных версий, ставших причиной взрыва, — утечка газа.

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