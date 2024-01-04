2 ноября прошлого года в лесу под Елгавой было найдено тело Луизе Эвертовской (2023 г.р.), ее мать Анна Янсоне (1989 г.р.) до сих пор находится в розыске. Госполиция сообщила, что установлена причина смерти ребенка: согласно результатам экспертизы, девочка скончалась в результате синдрома внезапной детской смерти.

В организме девочки не констатировано следов химических веществ.

Гополиция призывает всех, кто обладает информацией, которая может оказать содействие расследованию, связаться с правоохранительными органами.

"Мы все еще призываем жителей, которые отправляются гулять в окрестностях тропы Большого Кемерского болота, обратить внимание, нет ли там белой литровой бутылки от антифриза. Обратиться в полицию можно по телефонам 67086678 или 110, а также написав на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv".

Напомним, Анна Янсоне и ее маленькая дочка Луизе пропали 1 ноября, в последний раз их видели на улице Петерсалас в Риге. Известно, что женщина взяла на прокат машину и уехала в неизвестном направлении. На следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве в волости Валгундес, в салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни.

Поиски женщины велись при активном участии полиции, земессаргов, пограничников, а также волонтеров и водолазов.

Фото: Arhīva foto

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