В организме девочки не констатировано следов химических веществ.
Гополиция призывает всех, кто обладает информацией, которая может оказать содействие расследованию, связаться с правоохранительными органами.
"Мы все еще призываем жителей, которые отправляются гулять в окрестностях тропы Большого Кемерского болота, обратить внимание, нет ли там белой литровой бутылки от антифриза. Обратиться в полицию можно по телефонам 67086678 или 110, а также написав на электронную почту: meklesana@riga.vp.gov.lv".
Напомним, Анна Янсоне и ее маленькая дочка Луизе пропали 1 ноября, в последний раз их видели на улице Петерсалас в Риге. Известно, что женщина взяла на прокат машину и уехала в неизвестном направлении. На следующий день арендованную машину нашли в лесном массиве в волости Валгундес, в салоне авто обнаружили тело ребенка без признаков жизни.
Поиски женщины велись при активном участии полиции, земессаргов, пограничников, а также волонтеров и водолазов.