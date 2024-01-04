Судебная администрация отмечает, что сообщения с призывом явиться в суд приходит якобы от имени tiesas.lv и elieta.lv.

Учреждение напоминает, что Судебная администрация не отправляет жителям такие SMS-сообщения. Фигурантов дела приглашают в суд путем направления повестки по почте или на электронный адрес. Судебная администрация призывает жителей быть внимательными и не нажимать на гиперссылки в SMS-сообщениях от мошенников.