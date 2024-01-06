Госполиция и Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) при очередном рейсе остановили уникальный и опасный для окружающих автомобиль: топливо к его двигателю поступало из пластмассовой канистры в багажнике.

Канистра в багажнике даже не была закреплена. При быстром торможении или аварии это могло привести к возгоранию.

В автомобиле, "Мерседесе" С-класса, выпущенном в девяностые годы, был установлен гидравлический ручной тормоз. Стоимость такого автомобиля - от нескольких сотен до пары тысяч евро. Вероятно, он был куплен как winter beater: так называют недорогие машины, купленные специально для зимнего сезона, которые не жалко портить в такую погоду.

Стоит отметить, что емкости для топлива в багажном отделении распространены в автоспорте, но они изготавливаются из металла и как следуют закрепляются, чтобы в случае аварии избежать утечки топлива и возгорания.

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