29 декабря 2023 года сотрудники Госполиции во время патрулирования в районе Ницы (Южнокурземский край) заметили на шоссе А11 автомобиль Škoda, водитель которого существенно превысил скорость.

Гражданин Литвы, управлявший машиной, ехал со скоростью 201 км/ч вместо разрешенных в этом месте 90 км/ч. В отношении нарушителя начат административный процесс.

Согласно латвийскому законодательству, за превышение разрешенной скорости движения более чем на 60 км/ч налагается штраф в размере от 360 до 480 евро, а также водитель на полгода лишается прав.

Однако антирекорд прошлого года принадлежит также гражданину Литвы, который ехал в местечке Капседе на скорости 162 км/ч вместо разрешенных в этом населенном пункте 50 км/ч.

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