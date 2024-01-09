Как отмечают польские СМИ, полиция сразу отреагировала на автостопщика и подъехала спросить, не нуждается ли он в помощи, поскольку в тот день на улице стоял сильный мороз. В разговоре со стражами порядка 39-летний гражданин Латвии рассказал, что пытается добраться до Германии автостопом.

Мужчина пожаловался, что очень замерз и устал, а также попросил отвезти его в место, где он мог бы переночевать. Гражданин Латвии не нуждался в медицинской помощи, у него также были с собой продукты питания, однако он утверждал, что у него нет денег на оплату проживания.