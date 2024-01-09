Когда женщина ехала по улице Гиппократа, перед ее автомобилем внезапно выехало такси. Избежать столкновения удалось лишь благодаря хорошей реакции водителя.

Как видно на записи, ехавшее ей навстречу такси Bolt резко начал маневр левого поворота. Возможно, таксист просто не заметил машину на встречной полосе.

После того как две машины остановились и между ними осталось всего несколько сантиметров, таксист, спровоцировавший инцидент, на обоих руках показал водителю поднятые вверх большие пальцы, видимо, похвалив ее за быструю реакцию.