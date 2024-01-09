В Ирландии перед Дублинским окружным судом предстал 38-летний гражданин Латвии Сергей Л., который обвиняется в нападении на сотрудников безопасности аэропорта во время инцидента, начавшегося еще в самолете авиакомпании Ryanair. Сам подсудимый свою вину в нападении отрицает.

По данным baltic-ireland.ie, ЧП произошло 22 октября 2022 года. Конфликт на борту самолета, летевшего из Дублина на Мальорку начался из-за пассажирского кресла: на зарезервированном им месте уже сидел другой пассажир, и Сергей отказался занять другое кресло, после чего устроил скандал. Его не устраивало, что ему предстоит сидеть отдельно от семьи, а также тот факт, что на предложенном ему месте не хватало пространства для ног.

Сергей трижды отказался занимать другое место, пока в конфликт не вмешался капитан, заявивший, что самолет никуда не полетит, пока дебошир будет находиться на борту лайнера.

Когда на месте ЧП появились сотрудники Службы безопасности аэропорта, Сергей, судя о показаниям свидетелей, пытался его выпихнуть из самолета, причинив травмы.

После задержания Сергей Л. всю ночь провел в участке полиции, поскольку неоднократно отказывался пописать решение об его освобождении под денежный залог.

Сам подсудимый утверждает, что ни на кого не нападал а ему во время задержания сломали обе руки, и на них пришлось накладывать гипс.

В итоге, суд приговорил подсудимого к шести месяцам тюремного заключения 9условно), штрафу в размере 1000 евро, а также ему предстоит возместить денежную компенсацию в размере 1000 евро полицейскому, которому Сергей нанес травмы.

Кроме того, Cергею запрещено в пьяном виде садится в Ирландии в любой самолет, поэтому ему необходимо приезжать в любой аэропорт страны за четыре часа до вылета для проверки. Также Cергею предстоит пройти курсы по управлению гневом и отказа от алкоголя. Решением суда гражданин Латвии на два года направлен под надзор Пробационной службы.

Известно, что Сергей Л. проживает в Ирландии уже почти 20 лет и ранее не имел никаких судимостей.

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