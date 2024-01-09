По информации Латгальского регионального управления полиции, 6 января был получен вызов в Резекне, на улицу Акменю, где в одной из квартир нашли тело мужчины 1958 г.р.

Кроме того, в помещениях нашли еще двух мужчин с тяжелыми телесными повреждениями. Спасти жизнь пострадавшего 1969 г.р. медикам не удалось. Второй пострадавший мужчина помещен в больницу.

В тот же день в ходе расследования полиция задержала подозреваемых в совершении убийства при особо отягчающих обстоятельствах — трех подростков 2008 и 2009 г.р.

В рамках расследования назначена экспертиза. Обстоятельства и мотивы преступления устанавливаются.

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