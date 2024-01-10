В субботу вечером, в одной из комнат Fefor Høyfjellshotell (коммуна Нур-Фрон в Гудбрандсдалене) было найдено тело 30-летней гражданки Латвии со следами насильственной смерти).

По предварительным данным, женщина скончалась в результате полученных ножевых ранений. О трагедии в полицию сообщил сам подозреваемый в тяжком преступлении — 30-летний гражданин Сербии.

Известно, что и предполагаемый убийца, и жертва работали в одном отеле. Серб сразу же заявил о своей готовности сотрудничать со следствием. Известно также, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мотив убийства устанавливается. В рамках расследования подозреваемому будет назначена психиатрическая экспертиза.

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